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Недвижимость и ЖКХ

Дома на семи улицах Калуги остались без воды

Отключение произошло во вторник, 27 августа, из-за утечки, рассказали в водоканале.
Дмитрий Ивьев
14:33 сегодня
0 425
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Сейчас проходят ремонтные работы.

Холодной воды нет по следующим адресам:

  • ул. Московская, 213, 215, 221а, 223, 225, 184 кор.1,
  • ул. Билибина, 2, 4, 8, 10, 11, 15, 17, 17/1, 19, 21,
  • ул. Окружная, 2, 4, 4/1, 4/2, 6,
  • ул. Литейная, 5, 7, 9, 11,
  • пер. Литейный, 3, 5, 7, 9,
  • ул. Тельмана, 31, 33, 35,
  • ул. Поле Свободы, 10.

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mrTJohn

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