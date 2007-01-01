Дома на семи улицах Калуги остались без воды
Отключение произошло во вторник, 27 августа, из-за утечки, рассказали в водоканале.
Сейчас проходят ремонтные работы.
Холодной воды нет по следующим адресам:
- ул. Московская, 213, 215, 221а, 223, 225, 184 кор.1,
- ул. Билибина, 2, 4, 8, 10, 11, 15, 17, 17/1, 19, 21,
- ул. Окружная, 2, 4, 4/1, 4/2, 6,
- ул. Литейная, 5, 7, 9, 11,
- пер. Литейный, 3, 5, 7, 9,
- ул. Тельмана, 31, 33, 35,
- ул. Поле Свободы, 10.
Лента комментариев
Потрачено
Это импотенция в области управления городским хозяйством, прикрытая старыми добрыми советскими традициями. В случае госсобственности, как при советах, это имело смысл, не важно как переставляется раб сила - с завода отправляли в колхоз или на стройку - все в итоге работали на государство. Сейчас частное предприятие путём "переговоров" заставили "взять шефство над парком", в убыток себе они делать это не будут, просто включат затраты в стоимость своей продукции и конечный потребитель заплатит рублём....
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