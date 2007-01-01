Жители Правого берега Калуги останутся без воды
Отключения запланированы с 9:00 до 17:00 в среду, 28 августа, рассказали в водоканале.
Воды не будет у жителей следующих районов:
- Кречетников парк, Хороший, Веснушки, ул. Серафима Туликова, 2, ул. 65 лет Победы, 20.
В этот день будет проходить подключение к сети новых объектов.
- После проведения ремонтных работ возможно кратковременное появление примесей в воде, - рассказали в водоканале.
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jajil43
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