Жители Правого берега Калуги останутся без воды

Отключения запланированы с 9:00 до 17:00 в среду, 28 августа, рассказали в водоканале.

Воды не будет у жителей следующих районов:

Кречетников парк, Хороший, Веснушки, ул. Серафима Туликова, 2, ул. 65 лет Победы, 20.

В этот день будет проходить подключение к сети новых объектов.

- После проведения ремонтных работ возможно кратковременное появление примесей в воде, - рассказали в водоканале.