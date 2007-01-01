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Главная Новости Недвижимость и ЖКХ Члены комиссии Гордумы по контролю за ремонтом образовательных учреждений проверили ход ремонтных работ в Лицее № 48, детских садах «Дружба», «Малинка» и «Анютины глазки»
Недвижимость и ЖКХ

Члены комиссии Гордумы по контролю за ремонтом образовательных учреждений проверили ход ремонтных работ в Лицее № 48, детских садах «Дружба», «Малинка» и «Анютины глазки»

Необходимые средства в размере 20 миллионов рублей были выделены по предложению депутатов.
Софья Фирсова
09:52 сегодня
0 299
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В Лицее № 48 завершены работы по замене кровельного покрытия, идёт установка парапета, устраняются последствия залитий.

- Вместе со специалистами управления капстроительства и представителями подрядной организации мы оценили результаты: ремонт выполнен качественно, но без проблем не обошлось. Сильным ливнем была сорвана мембрана, закрывавшая помещения после снятия кровельного покрытия, залиты кабинеты на четвёртом этаже. Подрядчик обязуется устранить последствия за свой счёт. Работы по ремонту кровли планируется завершить к 13 августа, ремонт залитых кабинетов будет проведён без ущерба для учебного процесса. Депутатский корпус будет держать вопрос на контроле, – отметил Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев.    

В детском саду «Дружба» в ходе ремонта системы отопления выполнен демонтаж старого оборудования, установка радиаторов и стояков завершена на 90%, доставлен элеваторный узел, в рамках контракта будут выполнены работы по установке дополнительных стояков и радиаторов в санузлах. Завершить ремонт подрядчик планирует к 1 сентября.    

В детском саду «Малинка» демонтировано старое кровельное покрытие, отремонтированы вентканалы, залита бетонная стяжка, оштукатурены парапеты, уложено 90% первого слоя гидроизоляции. Выполнено 60% от общего объёма работ. Из-за многочисленных залитий повреждена отделка потолков и стен. Последствия будут устранены за счёт подрядчика.  

В трёх корпусах детского сада «Анютины глазки» демонтировано кровельное покрытие, установлен каркас стропильной системы. Стропильная система на 1-й кровле полностью готова под монтаж профлиста, стропильная система на 2-й кровле готова на 70%. Общий объём выполненных работ – 45%. По условиям контракта ремонт должен быть завершён 15 августа, но  фактически он затянется до 15 сентября. Подрядчику были выставлены предписания в связи со срывом сроков, залитием помещений, не выполнением работ по вывозу строительного мусора и уборке территории.    

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Лента комментариев
komyagin

[АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ зайдите в Википедию, что-ли. Или на пересдачу экзаменов. Или копировать с правками научитесь. Даже не знаю .... 2024-1949 =75. Ну или скромнее подписывайтесь под комментарием о правящем архиерее. ](https://www.kp40.ru/user/ext11959)

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