В Калужской области готовность очистных сооружений в отдельных районах перевалила за 50%

В Барятино реконструкция местного комплекса очистки воды идет строго по графику.

Об этом во вторник, 6 августа сообщили в министерстве строительства Калужской области.

В районном центре состояние очистных оценивалось как крайне изношенное и технологически устаревшее. Поэтому было принято решение провести глубокую реконструкцию всей системы водоочистки.

- В результате, мощность объекта увеличится до 400 м3/сутки, - сообщили в региональном минстрое. - Реконструкция объекта позволит не только привести в соответствие нормативам качество сточных вод, но и улучшить экологическую обстановку в районном центре.

Сейчас реконструкция ведется на шести, подобных Барятинскому, объектах водоочистки. По мнению минстроя, все работы удастся закончить до конца 2024 года.