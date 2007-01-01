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Недвижимость и ЖКХ

В Калужской области готовность очистных сооружений в отдельных районах перевалила за 50%

В Барятино реконструкция местного комплекса очистки воды идет строго по графику.
Владимир Андреев
07:35 сегодня
1 316
Министерство строительства и ЖКХ КАлужской области
Читайте KP40.RU:

Об этом во вторник, 6 августа сообщили в министерстве строительства Калужской области.

В районном центре состояние очистных оценивалось как крайне изношенное и технологически устаревшее. Поэтому было принято решение провести глубокую реконструкцию всей системы водоочистки.

- В результате, мощность объекта увеличится до 400 м3/сутки, - сообщили в региональном минстрое. - Реконструкция объекта позволит не только привести в соответствие нормативам качество сточных вод, но и улучшить экологическую обстановку в районном центре.

Сейчас реконструкция ведется на шести, подобных Барятинскому, объектах водоочистки. По мнению минстроя, все работы удастся закончить до конца 2024 года.

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Всего: 1 комментарий
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Лента комментариев
komyagin

[АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ зайдите в Википедию, что-ли. Или на пересдачу экзаменов. Или копировать с правками научитесь. Даже не знаю .... 2024-1949 =75. Ну или скромнее подписывайтесь под комментарием о правящем архиерее. ](https://www.kp40.ru/user/ext11959)

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