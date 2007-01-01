Дерево выросло на крыше дома в центре Калуги

Многие калужане жалуются на вырубку зелени в городе, но природа берет свое.

Береза быстрыми темпами растет на крыше аварийного дома №18 на улице Баумана.

Это здание XVIII века уже давно находится в плачевном состоянии. В начале 2022 года крыша не выдержала и частично обрушилась под тяжестью снега. Правда, проросшую уже тогда березу эта беда не затронула.

Спустя год, в феврале 2023 года, городские чиновники пообещали расселить дом в течение двух лет. После этого для здания хотят найти нового собственника, который бы смог привести его в порядок.