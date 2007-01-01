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Недвижимость и ЖКХ

На окраинах Калуги отключат электричество

Во вторник, 6 августа, света не будет в Плетеневке и Резвани.
Дмитрий Ивьев
17:10 сегодня
0 125
Читайте KP40.RU:

Это связано с проведением ремонтных работ, сообщили в городской управе. Они пройдут с 8:00 до 17:00.

Плетеневка

  • ул. Полевая, 28, 33, 34, 45,
  • ул. Садовая, 6, 16, 40,
  • 1-й Полевой пр-д, 6,
  • 2-й Полевой пр-д, 4, 19,
  • 4-й Полевой пр-д,
  • д. Плетеневка, 29.

Резвань

  • ул. Буровая, 1, 3, 5, 7, 9,
  • ул. Школьная, 1, 3,
  • ул. Железнодорожная, 1а, 2а, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

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Лента комментариев
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Будущий полководец Иван Васильевич Болдин родился в 1892 году в деревне Высокая Пензенской губернии. Семья Ивана жила бедно, он успел окончить только 2 класса сельской школы, потому что нужно было работать. В 1914 году Болдина призвали в армию, и он участвовал в Первой Мировой, и за храбрость был награжден двумя георгиевскими крестами.

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