На окраинах Калуги отключат электричество
Во вторник, 6 августа, света не будет в Плетеневке и Резвани.
Это связано с проведением ремонтных работ, сообщили в городской управе. Они пройдут с 8:00 до 17:00.
Плетеневка
- ул. Полевая, 28, 33, 34, 45,
- ул. Садовая, 6, 16, 40,
- 1-й Полевой пр-д, 6,
- 2-й Полевой пр-д, 4, 19,
- 4-й Полевой пр-д,
- д. Плетеневка, 29.
Резвань
- ул. Буровая, 1, 3, 5, 7, 9,
- ул. Школьная, 1, 3,
- ул. Железнодорожная, 1а, 2а, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
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АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ
Будущий полководец Иван Васильевич Болдин родился в 1892 году в деревне Высокая Пензенской губернии. Семья Ивана жила бедно, он успел окончить только 2 класса сельской школы, потому что нужно было работать. В 1914 году Болдина призвали в армию, и он участвовал в Первой Мировой, и за храбрость был награжден двумя георгиевскими крестами....
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