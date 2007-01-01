Новый дом построят на улице Первомайской в Калуге

Под малоэтажное строительство решили использовать свободный участок, который образовался после сноса аварийного дома №48.

Как сообщили 30 июля в управлении по работе с населением на территориях, власти организовали встречу с представителями местной общины.

- Жители пришли к общему мнению, что лучшим вариантом будет строительство на этом месте малоэтажного жилого дома, - рассказали в управлении.