+18...+19 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Недвижимость и ЖКХ В Калуге снесли дом на улице Достоевского
Новость дня Недвижимость и ЖКХ

В Калуге снесли дом на улице Достоевского

Здание №16 располагалось на перекрестке с улицей Рылеева.
Дмитрий Ивьев
11:49 сегодня
2 1029
Читайте KP40.RU:

В понедельник, 29 июля, от него остались лишь глубокая яма.

После закрытия вещевого рынка стены дома активно расписывали вандалы.

Будет ли как-то использоваться эта территория у парка, пока не сообщается.

Новости по тегу
недвижимость
Лента настроения
18 оценили
11%
6%
22%
11%
11%
39%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 2 комментария
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Лента комментариев
maks17

Парковку для тех, кто приехал с детьми в сквернопарк.

...
Недвижимость и ЖКХ
В Калуге снесли дом на улице Достоевского
15:13 сегодня
2 1009
maks17

Странно, лето то еще не закончилось - а уже и асфальт решили класть

...
Авто и транспорт
В Калуге закроют для машин площадь Победы
15:04 сегодня
1 1959
shurup

- Дорогу не по СНиП сделали, уменьшили в ширину, - заявляют люди из Черносвитино. К тому же не отсыпанные обочины позволяют новому асфальту «расползаться». Отсутствие тротуаров – еще одна головная боль.

...
Статьи, аналитика, репортажи
Отремонтированная дорога в Калуге стала головной болью жителей улицы Черносвитинская
14:13 сегодня
2 1864
shurup

Предлагаю воткнуть там свечку на 25 этажей!

...
Недвижимость и ЖКХ
В Калуге снесли дом на улице Достоевского
14:08 сегодня
2 1009
Н.Влюбчивый

Когда последний раз калужские бездельники осуществляли дератизацию территории области ?, как это массово делалось при Советской власти.

...
Общество
44 калужанина пострадали от укусов клещей за неделю
14:07 сегодня
1 307
Андрей Ермишин

13 июня 1937 года Кубяк был арестован, на июньском (1937 г.) пленуме – исключен из состава ЦК (членом которого избирался на XII-XVI съездах, а кандидатом - на XVII) и из партии. 27 ноября того же года приговорен военной коллегией Верховного суда СССП к высшей мере и без промедления расстрелян, разделив судьбу других 107 членов партийного руководства из 139, избранных на XVII съезде - "съезде победителей".

...
Общество
29 июля в Калугу приехал будущий император
12:01 сегодня
9 6069
Андрей Ермишин

во второй (и последний) раз побывал Кубяк в Калуге. Прибыл он в город для участия в 18-й губернской партконференции. 20 ноября выступил с докладом от имени ЦК. «Конференция устраивает ему бурную овацию, – писала в те дни местная пресса. – Весь зал стоя приветствует несмолкаемыми аплодисментами одного из старейших (это в 46-то лет! – С.Ф.) большевиков-ленинцев, передающего привет конференции от нашего большевистского штаба». Эффект от доклада получился прекрасным. Обратил-таки Кубяк калужан в свою веру. Все как один делегаты конференции проголосовали за поддержку ЦК и против оппозиции.

...
Общество
29 июля в Калугу приехал будущий император
12:00 сегодня
9 6069
Андрей Ермишин

в 1906 году безработный Кубяк неизвестно на какие деньги совершает поездку в Лондон на V съезд РСДРП, по пути знакомясь с Лениным. Да не просто знакомясь. Научил молодой революционер Ильича, как нужно правильно с самоваром обращаться, чтобы тот не чадил да тепла побольше давал. Ильич остался очень доволен столь ценным кадром. А вот уголовный кодекс наш герой не чтил. 11 января 1908 года его арестовали по обвинению в принадлежности к РСДРП, партии, имеющей целью «насильственное изменение установленного в России образа правления». Арест привел к первой встрече Кубяка с Калугой. Именно здесь его судили 20 ноября 1909 года и приговорили к двум годам лишения свободы. 30 ноября 1910 года, отсидев в тюрьмах Калуги, Брянска и Жиздры, вышел он на волю, но ненадолго

...
Общество
29 июля в Калугу приехал будущий император
11:58 сегодня
9 6069
Андрей Ермишин

Опять Калуга прославилась деятелями которым Закон не писан. Может пора что-то менять в штатном расписании?

...
Статьи, аналитика, репортажи
Отремонтированная дорога в Калуге стала головной болью жителей улицы Черносвитинская
11:51 сегодня
2 1864
ajax

«Калуга начали --- Автор, снова не следите за согласованием! И кавычки не закрыли! Много текста, будто описываете матч ЧМ или ЧЕ, стоит ли?

...
Статьи, аналитика, репортажи
«Калуга» уступила «Челябинску» со счетом 1:2
11:16 сегодня
1 654
Афиша
Стендап, концерты и интерактивное сказочное представление: куда сходить калужанам в ближайшие дни
Новости компаний
eyJpdiI6Ik9na3Frbzl3Y0JJdGhrU2VMamcwalE9PSIsInZhbHVlIjoiT0Qwb3RnblV6djdackNzd2t0S1RTNU5iZVEzZytVcEVQQmRkRDU3MTJUbWFKcmx0OE90WkFUb21URkFDVS9tWUNDRWQ3eW5QSEFidXhQWEdMREdLUjc3di9kcHpteHpVUTUvdy9HSzY2alExbWRFS0NLb1orOHBicnhSclBOd2tscGpocUhTM1dXeW02S05LV1hiWmcrTThHcVBxYXNpSFFReHFVczhOYzJmVDRRMjhCQzZsSWxkaVFVVmlmWWxMbVh5MStsSTY2UzQ1ck1idFM2Rm5Dd2xHTXV5WS9vYnhRMmNZN04vVmRITjRiSTQ1d1hQWmVSUlVrc0NCS2VMaWtkYkkwWmp5dmt6ZlE1Mi9QeG5xeGNjcDUybExuNmdPTVdHaGl6VURGOTcrandkZmVoVlNzYzBqa2ZsR0RXMTdCdWJTRDhyY2kxcEpVdWkyOSs0elhEVWNuZ3lLSWNkeFRFUytpRlV4VlEyNFc2Mm9aZGw5TTgzZjI5YnpSdjFSQTlodlBPMzJOOVJaeEVacG5ibmpINUUvRnJiWDByZi9iRW44NHo4Z1g3ekdCcjcyQVZlOTNsOTB4VTVmZllad2dJR2lncWxrd1NCb2tvQXBhTFlSekdGNHh5S2ZFUTVJNzlnWnRSS2VxOVdGSzFpcERNNWhyUTlhQlYreWk0SEV4U1pTVmNmVkRySFRxN1BCWHBqalBrU1RGeTkyNC9XVlJYaHZZRnZPa0NhNkRKancyM0hrOGcxVUlZY2o0Y21xb2hkZ09XcDRHZVV0TDFLRlB6SDEyU0crSGJiNnVJNjlGa3VLdUE1N1pKcXlrQnlsaVlTb28rRzBnTU9ZV1pFSSIsIm1hYyI6IjM0MjRkNmNhMDJiN2JkYmVkNmUxNzllMjAyM2Q1MjQwOTNhNzk3NDhkODk0YzIzNTExM2MwODY3NTg2ZDk2ODEiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6InhHcmlOQythcGh1NlRRcW9rUSsvYkE9PSIsInZhbHVlIjoiTTNWWitRMTZnYm0wYUtRYjVvS3hTWVRqOHdXRVZJQ01xM3NCck5LT1BNM1RaMHBLUjU4Z0pLYTZrTWQzZEJpUVp0N3NzUWNja3hRVUxvbW9uSlVaNnIrdEpCcWFjSUFkRXY4bE5tbHhERjZ1cG1kZGtxNkhFQkt0c0UxUGN5ZVljckZLSmVOR0RCOVFXVG1EMEh1Qm53cUV5Q2kwVGFRdkJHUFVCbkZodnc3NUlVaFR3bml4Nk9uam12VDNKek9ITThFUnZnV04ybDNqVGovWjQ0NytlNHowV29KdnlodUlXdzFoRjJwV1k5QURTRitZZXNwZk5GK05PWXZXZjRDSzhwOVBseFhSY3g0VndjdGtBa09sWEl6MG9qa3NqWmJGY1h6TU5aNFo1emlCUGZZdHJTR2R1cHZzN0tsM0wwYlNVdktRRXBDYXhCYnZKTlZlcWRHVDhYZk14bzlDUUdPN3E5K2lrZHlNckRyY3c3RWg0LzFaSythREh6T255ZHlJZFEyVjVhaUxRQU1STVFiYkpvenZ1QWlJaUU3cVF6eHRueFBONkU0b0NhdjhnSWlQRk4wbnJncjh3eWZ2T2hlTyIsIm1hYyI6IjNlMGE2MTliODkxOWJkZWM5MzAzZTczMTNmZDNjNWI5NjkxMzg2ODY0ZTZjYzRjOWI5YjgyMDc4Nzk3M2ViZTMiLCJ0YWciOiIifQ==
18+