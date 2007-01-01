В Калуге снесли дом на улице Достоевского

Здание №16 располагалось на перекрестке с улицей Рылеева.

В понедельник, 29 июля, от него остались лишь глубокая яма.

После закрытия вещевого рынка стены дома активно расписывали вандалы.

Будет ли как-то использоваться эта территория у парка, пока не сообщается.