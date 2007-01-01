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Недвижимость и ЖКХ

Электричество отключат на трех улицах Калуги

В среду, 31 июля, запланированы ремонтные работы, рассказали энергетики.
Дмитрий Ивьев
13:30 сегодня
0 330
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  • ул. Пухова, 2-20, 30.

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Лента комментариев
maks17

Парковку для тех, кто приехал с детьми в сквернопарк.

...
Недвижимость и ЖКХ
В Калуге снесли дом на улице Достоевского
15:13 сегодня
2 1009
maks17

Странно, лето то еще не закончилось - а уже и асфальт решили класть

...
Авто и транспорт
В Калуге закроют для машин площадь Победы
15:04 сегодня
1 1959
shurup

- Дорогу не по СНиП сделали, уменьшили в ширину, - заявляют люди из Черносвитино. К тому же не отсыпанные обочины позволяют новому асфальту «расползаться». Отсутствие тротуаров – еще одна головная боль.

...
Статьи, аналитика, репортажи
Отремонтированная дорога в Калуге стала головной болью жителей улицы Черносвитинская
14:13 сегодня
2 1864
shurup

Предлагаю воткнуть там свечку на 25 этажей!

...
Недвижимость и ЖКХ
В Калуге снесли дом на улице Достоевского
14:08 сегодня
2 1009
Н.Влюбчивый

Когда последний раз калужские бездельники осуществляли дератизацию территории области ?, как это массово делалось при Советской власти.

...
Общество
44 калужанина пострадали от укусов клещей за неделю
14:07 сегодня
1 307
Андрей Ермишин

13 июня 1937 года Кубяк был арестован, на июньском (1937 г.) пленуме – исключен из состава ЦК (членом которого избирался на XII-XVI съездах, а кандидатом - на XVII) и из партии. 27 ноября того же года приговорен военной коллегией Верховного суда СССП к высшей мере и без промедления расстрелян, разделив судьбу других 107 членов партийного руководства из 139, избранных на XVII съезде - "съезде победителей".

...
Общество
29 июля в Калугу приехал будущий император
12:01 сегодня
9 6069
Андрей Ермишин

во второй (и последний) раз побывал Кубяк в Калуге. Прибыл он в город для участия в 18-й губернской партконференции. 20 ноября выступил с докладом от имени ЦК. «Конференция устраивает ему бурную овацию, – писала в те дни местная пресса. – Весь зал стоя приветствует несмолкаемыми аплодисментами одного из старейших (это в 46-то лет! – С.Ф.) большевиков-ленинцев, передающего привет конференции от нашего большевистского штаба». Эффект от доклада получился прекрасным. Обратил-таки Кубяк калужан в свою веру. Все как один делегаты конференции проголосовали за поддержку ЦК и против оппозиции.

...
Общество
29 июля в Калугу приехал будущий император
12:00 сегодня
9 6069
Андрей Ермишин

в 1906 году безработный Кубяк неизвестно на какие деньги совершает поездку в Лондон на V съезд РСДРП, по пути знакомясь с Лениным. Да не просто знакомясь. Научил молодой революционер Ильича, как нужно правильно с самоваром обращаться, чтобы тот не чадил да тепла побольше давал. Ильич остался очень доволен столь ценным кадром. А вот уголовный кодекс наш герой не чтил. 11 января 1908 года его арестовали по обвинению в принадлежности к РСДРП, партии, имеющей целью «насильственное изменение установленного в России образа правления». Арест привел к первой встрече Кубяка с Калугой. Именно здесь его судили 20 ноября 1909 года и приговорили к двум годам лишения свободы. 30 ноября 1910 года, отсидев в тюрьмах Калуги, Брянска и Жиздры, вышел он на волю, но ненадолго

...
Общество
29 июля в Калугу приехал будущий император
11:58 сегодня
9 6069
Андрей Ермишин

Опять Калуга прославилась деятелями которым Закон не писан. Может пора что-то менять в штатном расписании?

...
Статьи, аналитика, репортажи
Отремонтированная дорога в Калуге стала головной болью жителей улицы Черносвитинская
11:51 сегодня
2 1864
ajax

«Калуга начали --- Автор, снова не следите за согласованием! И кавычки не закрыли! Много текста, будто описываете матч ЧМ или ЧЕ, стоит ли?

...
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«Калуга» уступила «Челябинску» со счетом 1:2
11:16 сегодня
1 654
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Стендап, концерты и интерактивное сказочное представление: куда сходить калужанам в ближайшие дни
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