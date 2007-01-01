Часть Калуги осталась без горячей воды
Отключения связаны с профилактическими работами, рассказали 29 июля в «Калугатеплосети».
Горячей воды не будет до 9 августа по следующим адресам:
- ул. Анненки, 18,
- ул. Вишневского, 3, 15, 17, 19к2, 23, 23к1, 25, 27, 31В,
- пер. Тульский, 8,
- ул. Николо-Козинская, 25, 29, 38, 55,
- ул. Степана Разина, 26, 28, 36А, 38, 40,
- ул. Мичурина, 12,
- ул. Воскресенская, 15,
- пер. Воскресенский, 4,
- пер. Григоров, 11, 12к1, 14,
- ул. Декабристов, 16,
- Площадь Победы, 10,
- ул. Степана Разина, 1, 5, 7,
- ул. Тульская, 56, 69,
- ул. Фридриха Энгельса, 19, 21, 23, 25, 27, 64,
- ул. Советская, 18к1, 20В, 34,
- пер. Советский, 2, 4, 6, 11,
- пр-д. Советский, 5,
- ул. Турынинская, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19,
- ул. Театральная, 6,
- ул. Кирова, 40, 44А, 46
- ул. Тульская, 70, 80А,
- 1-й пер. Пестеля, 90,
- пер. Вагонный, 15,
- ул. Врубовая, 22, 45,
- пер. Врубовой, 4,
- ул. Забойная, 3,
- ул. Луговая, 39, 70,
- ул. Отбойная, 18к2,
- ул. Шахтеров, 13,
- ул. Широкая, 49к1,
- ул. Зеленый Крупец, 3,
- ул. Салтыкова-Щедрина, 72, 74к1, 74к2.
Лента комментариев
Nooff
Может быть уже пора заняться земельным вопросом и привести границы земельных участков в соответствие с кадастром, тогда, скорее всего, место под размещение тротуара появится)) Что-то там вечно недовольная улица, как же остальные существуют, причем также в отсутствие тротуаров и соседстве с "на 4 метрах вынуждены находиться люди, дети, мамы с колясками, самокаты, мотоциклы, грузовики и прочий транспорт повышенной опасности"...
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