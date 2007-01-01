В Жукове заработал новый водозаборный узел

Он уже запущен в эксплуатацию, рассказали в среду, 24 июля, в правительстве Калужской области.

В рамках федерального проекта «Чистая вода» на строительство выделили 82 миллиона рублей.

На водозаборе производится фильтрация, обезжелезивание и деманганация воды.

Качество воды улучшилось у 6500 жителей районного центра.

По всей стране доля жителей с качественной водой на данный момент составляет 88,69%.

- Обеспечить россиян качественной питьевой водой – главная цель федерального проекта «Чистая вода», - заявил вице-премьер Марат Хуснуллин. - За пять с половиной лет с момента его запуска в 81 регионе построили и реконструировали 1214 объектов. В том числе на 31 объекте работы завершились в первом полугодии 2024 года.