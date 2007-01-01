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Недвижимость и ЖКХ

В Жукове заработал новый водозаборный узел

Он уже запущен в эксплуатацию, рассказали в среду, 24 июля, в правительстве Калужской области.
Дмитрий Ивьев
11:59 сегодня
0 224
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В рамках федерального проекта «Чистая вода» на строительство выделили 82 миллиона рублей.

На водозаборе производится фильтрация, обезжелезивание и деманганация воды.

Качество воды улучшилось у 6500 жителей районного центра.

По всей стране доля жителей с качественной водой на данный момент составляет 88,69%.

- Обеспечить россиян качественной питьевой водой – главная цель федерального проекта «Чистая вода», - заявил вице-премьер Марат Хуснуллин. - За пять с половиной лет с момента его запуска в 81 регионе построили и реконструировали 1214 объектов. В том числе на 31 объекте работы завершились в первом полугодии 2024 года.

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Лента комментариев
stepa111

Там работы на 3 часа если работать а если как Калужские супер-пупер дорожники на 3 недели😡

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Куда пропал весь мотобат?

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Штаб Единой России разместить. Русский мир как он есть.

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Главное деньги списывать на содержание моста вовремя.

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ajax

Итак, кто же прав: автор или я? "Конева" или Корнева"???

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Это надо умудриться такой экспонать отдать! Недостойна Калужская область однако

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маэстро 🤧😂

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23:35 23.07
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если это итог ... то я нам не завидую

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ajax

Не слишком ли большой крен в сторону футбола??? Зато для других игровых видов с мячом (особенно - баскетбола) нет ни новых залов, ни ФОКов! Теперь к футболу и к хоккею прикипели настолько, что другие виды спорта задвинули на задний план, так?

...
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23:26 23.07
2 936
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