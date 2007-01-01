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Недвижимость и ЖКХ

На окраине Калуги отключат электричество

Дмитрий Ивьев
10:56 сегодня
0 632
Читайте KP40.RU:

С 11:30 в среду, 24 июля, света не будет в Кукареках, Ольговке и Литвиново, рассказали в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

Ожидается, что электричество вернут к 13:00.

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