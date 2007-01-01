В Калужской области отремонтировали 68 электроподстанций
Также отремонтированы 120 километров воздушных линий 0,4-110 кВ, заменены 465 опор.
На 780 гектарах прилегающей территории убраны кусты и деревья, способные повредить провода при непогоде.
К началу отопительного сезона энергетики планируют отремонтировать 244 километра линий электропередач, 846 трансформаторных подстанций, а также очистить 2136 гектаров просек вдоль ЛЭП и на 119 гектаров расширить трассы воздушных линий.
Кто-то раньше высказывал другую идею. Что надо от остановки где памятник медсестрам и до ул. Плеханова правую полосу сделать только для общественного транспорта. Все равно даже если перед Рылеева кто-то встаёт в крайнем правом ряду, то дальше он тут же упирается в остановку. А так уберем автобусы из средней полосы. Как вариант подумать то об этом можно....