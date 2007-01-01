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Недвижимость и ЖКХ

В Калужской области отремонтировали 68 электроподстанций 

Такую статистику за первые шесть месяцев 2024 года в понедельник, 22 июля, опубликовало правительство региона.
Дмитрий Ивьев
10:32 сегодня
0 233
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Также отремонтированы 120 километров воздушных линий 0,4-110 кВ, заменены 465 опор.

На 780 гектарах прилегающей территории убраны кусты и деревья, способные повредить провода при непогоде.

К началу отопительного сезона энергетики планируют отремонтировать 244 километра линий электропередач, 846 трансформаторных подстанций, а также очистить 2136 гектаров просек вдоль ЛЭП и на 119 гектаров расширить трассы воздушных линий.

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Лента комментариев
Darth Vader

в деревне Гадюкино - дожди...

...
Благоустройство
Жители Козельска возмутились качеством новой зоны отдыха
11:55 сегодня
1 3113
Бешеный Кузнечик

Ну с Грозным там еще можно попробовать приплести тему, что он Рюрикович, то есть варяжского роду. Но вот Годунова почему лишили тогда звания первого русского царя, непонятно.

...
Общество
22 июля родился первый русский царь
09:41 сегодня
3 4755
Андрей Ермишин

Иван Васильевич был венчан на царство 16 января 1547 года в возрасте 16 лет. Впервые в истории на русском престоле оказался правитель, принявший титул царя, а не только великого князя.

...
Общество
22 июля родился первый русский царь
08:57 сегодня
3 4755
kaluga2

Язычество кондовое. Бабушки наивные.

...
Статьи, аналитика, репортажи
В Калуге рассказали об энергетически сильных точках года и что связывает ученого Александра Чижевского с Хлудневской игрушкой
19:22 21.07
1 1007
VGA

Ничего это не изменит. Автобус должен остановиться на "своей" остановке, а для этого проехать по средней полосе мимо стоящего транспорта.

...
Авто и транспорт
Калужане просят поменять схему движения на улице Кирова
19:13 21.07
4 4995
Н.Влюбчивый

50 миллионов рублей.

...
Благоустройство
Калужане просят срубить сухие деревья на улице Ленина
19:12 21.07
2 2051
RudeBoy

Они только нормальные здоровые деревья могут пилить.

...
Благоустройство
Калужане просят срубить сухие деревья на улице Ленина
17:27 21.07
2 2051
rick

Кто-то раньше высказывал другую идею. Что надо от остановки где памятник медсестрам и до ул. Плеханова правую полосу сделать только для общественного транспорта. Все равно даже если перед Рылеева кто-то встаёт в крайнем правом ряду, то дальше он тут же упирается в остановку. А так уберем автобусы из средней полосы. Как вариант подумать то об этом можно.

...
Авто и транспорт
Калужане просят поменять схему движения на улице Кирова
14:09 21.07
4 4995
mik27

На поле свободы нет свободы.

...
Криминал
Поджигатель военкомата в Калуге заключен под стражу
13:30 21.07
1 1399
razum

Это нечего не меняет , нужно наладить режим светофора тогда,а ещё нужен альтернативный выезд из города,минуя центр..,.

...
Авто и транспорт
Калужане просят поменять схему движения на улице Кирова
13:13 21.07
4 4995
Афиша
Разгар лета, или Что посетить калужанам в ближайшие дни
Новости компаний
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