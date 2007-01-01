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В Калужской области отремонтировали 68 электроподстанций

Дмитрий Ивьев

Такую статистику за первые шесть месяцев 2024 года в понедельник, 22 июля, опубликовало правительство региона.

Дмитрий Ивьев 233 Читайте KP40.RU: