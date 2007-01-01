Каждый третий ипотечный заёмщик в ЦФО хочет строить дом сам

Спрос на займы для самостоятельного строительства дома вырос в первом полугодии более чем в пять раз, отмечают аналитики ВТБ.

Почти треть клиентов банка в ЦФО, выбравших жизнь за городом, решила строиться «с нуля», а не купить уже готовый дом.

В январе-июне по всей России ипотечные заемщики получили на строительство индивидуальных домов свыше 380 миллиардов рублей. Это рекордный показатель, который более чем вдвое превышает прошлогодний результат.

За полгода клиенты ВТБ оформили на загородную недвижимость свыше 6500 кредитов. Общая сумма сделок превысила 38 миллиардов рублей, треть из которой заёмщики получили на самостоятельное строительство домов. По сравнению с январем-июнем 2023 года число кредитов на ИЖС выросло более чем в пять раз, а их объём - более чем на треть.

Из-за более низких ставок получить ипотеку на загородную недвижимость клиенты стремились по госпрограммам, в результате чего их доля в структуре выдач существенно выросла. Число льготных сделок на рынке ИЖС и готовых домов по итогам июня достигло 75% против 33% год назад.

Средний размер одного кредита на загородную недвижимость сократился, особенно по сравнению с 2023 годом. По итогам июня он составил 5,5 миллиона рублей. Это примерно на 70,5 тысяч меньше, чем в начале 2024 года, и на 742 тысячи - в сравнении с прошлогодним июнем.

- В первом полугодии спрос на ипотеку на частные дома достиг своего пика, - прокомментировал начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Сергей Бабин. - На фоне дорогих кредитов на городскую недвижимость треть наших заемщиков предпочли строить дома сами. Сворачивание льготных программ очевидно остудит и этот рынок, но тренд по переезду за город уже не остановить.