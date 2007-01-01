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Недвижимость и ЖКХ

Эксперты рассказали о праве собственников жилья регулировать тариф на общедомовое имущество

Такие случаи уже есть в Калуге.
Дмитрий Ивьев
14:39 сегодня
0 256
Читайте KP40.RU:

Как прокомментировал начальник управления ЖКХ города Михаил Вишняков, собственники квартир на собрании сами решают, каким образом содержать дом. Федеральное законодательство регулирует лишь минимальный перечень работ.

На сегодня в Калуге 3 857 многоквартирных жилых домов. В большинстве случаев собственники не проводят собрания и никак не участвуют в управлении домами.

В то же время начальник отдела управления МКД УЖКХ Калуги Наталья Гуденкова отмечает, что проблемных домов много. При этом есть дома, где люди достаточно активны и четко следят за состоянием своего дома.

- В горуправе есть отдел организации управления многоквартирными домами, - пояснила она. - Любую консультацию, на любой вопрос мы готовы ответить у себя. Всегда можно прийти за разъяснением по различным вопросам, как провести собрание, подготовим бланки, проекты бланки.

Некоторые жители Калуги уже провели собрания, чтобы повысить тариф. Также дополнительно оплачиваются установка видеонаблюдения, приватизаций территории, установка шлагбаума.

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Лента комментариев
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

...
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АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Дело вовсе не в фото. Я мимо этого храма езжу каждый день.

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13:28 сегодня
7 9873
mrTJohn

Не возьмут уже к сожалению. 🤧

...
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13:03 сегодня
4 17115
mik27

пригожина насмотрелась

...
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Калужская пенсионерка кувалдой убила мужчину
12:57 сегодня
2 1094
ajax

Ваше последнее фото - устаревшее. Здание церкви ныне частично уже освежено снаружи. Вы давно там были? Кое-что уже сдвинулось с места. А вам - спасибо за развёрнутые комментарии, которые зачастую - больше по объёму самой заметки.)) Здоровья!

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АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

18 июля 1914 года в Российской империи была объявлена всеобщая мобилизация. На следующий день Россия официально вступила в Первую мировую войну. Принято считать, что эти события население встретило необычайным патриотическим подъёмом: и в столицах, и на периферии народ ломился в двери призывных пунктов, а улицы, заполненные многочисленными манифестантами, гремели криками «Ура!»

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Los Huesos

Судя по монетам, у славян в ходу были римские денарии, а кое-кому пора в школу

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Александр KU

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3 Конечно правильно, пусть торгуют как все, по правилам  (1%)
145 Не поддерживаю. Совсем озверели, бабульки продают не от хорошей жизни!  (69%)
10 Мне все равно, я покупаю картошку в магазине.  (5%)
15 Организуйте сначала цивилизованные места для такой торговли.  (7%)
4 Ничего не думаю, я выращиваю картофель только для себя.  (2%)
34 А почему только картофель? Что за дискриминация? Тогда уж и за морковку и петрушку пусть штрафуют!  (16%)
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