Эксперты рассказали о праве собственников жилья регулировать тариф на общедомовое имущество

Такие случаи уже есть в Калуге.

Как прокомментировал начальник управления ЖКХ города Михаил Вишняков, собственники квартир на собрании сами решают, каким образом содержать дом. Федеральное законодательство регулирует лишь минимальный перечень работ.

На сегодня в Калуге 3 857 многоквартирных жилых домов. В большинстве случаев собственники не проводят собрания и никак не участвуют в управлении домами.

В то же время начальник отдела управления МКД УЖКХ Калуги Наталья Гуденкова отмечает, что проблемных домов много. При этом есть дома, где люди достаточно активны и четко следят за состоянием своего дома.

- В горуправе есть отдел организации управления многоквартирными домами, - пояснила она. - Любую консультацию, на любой вопрос мы готовы ответить у себя. Всегда можно прийти за разъяснением по различным вопросам, как провести собрание, подготовим бланки, проекты бланки.

Некоторые жители Калуги уже провели собрания, чтобы повысить тариф. Также дополнительно оплачиваются установка видеонаблюдения, приватизаций территории, установка шлагбаума.