В центре Калуги отключили электричество
По предварительным данным, света не будет до 16:00 по следующим адресам:
- 2-ой Берендяковский переулок, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 26,
- ул. Баумана, 50а,
- ул. Березуевская, 21,
- ул. Берендяковская, 2а, 4, 4а, 6а, 7, 7а, 9, 13, 15, 19, 21, 23, 24, 25, 27, 36, 38, 40.
18 июля 1914 года в Российской империи была объявлена всеобщая мобилизация. На следующий день Россия официально вступила в Первую мировую войну. Принято считать, что эти события население встретило необычайным патриотическим подъёмом: и в столицах, и на периферии народ ломился в двери призывных пунктов, а улицы, заполненные многочисленными манифестантами, гремели криками «Ура!»...
Из сообщения за 2022г. Хлебозаводам Калужской области будет компенсирована часть затрат на производство и реализацию хлебобулочных изделий - при условии, что они возьмут на себя обязательства не повышать цены на продукцию. На поддержку этого сектора экономики России из федерального бюджета выделяется 2,5 миллиарда рублей, сообщили в пресс-службе областного правительства....