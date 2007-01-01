Жители Ферзиково в Калужской области жалуются на отсутствие воды

Калужане в жару страдают от проблем с водой.

В редакцию написала калужанка Елена.

Женщина пожаловалась на постоянные проблемы с водой в поселке Ферзиково.

- С началом летнего сезона огромные проблемы с водой. Вода отсутствует постоянно,а когда есть то только тонкая струйка. Нет возможности ни постирать,ни помыться,ни приготовить еду. Горячую воду при таком напоре воды не включить совсем. Я понимаю, что в стране планово отключают горячую воду на 2 недели. Но так чтобы холодная была постоянно отсутствовала - это беспредел. И это все в 40 км от Калуги в посёлке с населением 5 000 человек. Каким образом этот вопрос будет решаться и когда?