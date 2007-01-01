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Жители Ферзиково в Калужской области жалуются на отсутствие воды

Калужане в жару страдают от проблем с водой.
13:30 сегодня
0 459
Елена Сумак.
Читайте KP40.RU:

В редакцию написала калужанка Елена.

Женщина пожаловалась на постоянные проблемы с водой в поселке Ферзиково.

- С началом летнего сезона огромные проблемы с водой. Вода отсутствует постоянно,а когда есть то только тонкая струйка. Нет возможности ни постирать,ни помыться,ни приготовить еду. Горячую воду при таком напоре воды не включить совсем. Я понимаю, что в стране планово отключают горячую воду на 2 недели. Но так чтобы холодная была постоянно отсутствовала - это беспредел. И это все в 40 км от Калуги в посёлке с населением 5 000 человек. Каким образом этот вопрос будет решаться и когда?

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Лента комментариев
RudeBoy

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Василёк

забыли запретительные знаки там повесить просто.

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17:37 сегодня
1 1032
Александр KU

Не забудьте рассказать людям о настоящему предназначении этих зданий. А именно в качестве станций по добыче атмосферного электричества (на старых фото, вы не увидите никаких крестов. На их месте шпили или принимающие улавливающие антенны. А теперь вещают лапшу на уши.

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Александр KU

Открою вам секрет, после 20 в Калуге вообще трудно куда то уехать. Все верно 1 транспорт в час, если повезёт. 61 например после 20, это не просто удача, а как сорвать Джек пот в Казино.

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Александр Агапов

Петербуржцы тихо завидуют Калужанам... Нам ещё мусор из города убрать и всё - первое место наше.

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VGA

Надоели эти солдатики.

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Андрей Ермишин

На то они и жители чтобы жаловаться. В министерстве виднее

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Василёк

за что ?

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С этого года россиян будут наказывать за продажу выращенного на даче картофеля. Штраф до 2000 рублей. Что думаем по этому поводу?
3 Конечно правильно, пусть торгуют как все, по правилам  (1%)
145 Не поддерживаю. Совсем озверели, бабульки продают не от хорошей жизни!  (69%)
10 Мне все равно, я покупаю картошку в магазине.  (5%)
15 Организуйте сначала цивилизованные места для такой торговли.  (7%)
4 Ничего не думаю, я выращиваю картофель только для себя.  (2%)
34 А почему только картофель? Что за дискриминация? Тогда уж и за морковку и петрушку пусть штрафуют!  (16%)
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