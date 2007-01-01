Калужане жалуются, что нет воды, а министерство заявляет, что вода есть
- Ну что опять с водой на дальняя 29? – написала на странице губернатора в соцсети Екатерина Тришина. - Может вы хотя бы горячую будите отключать вместо холодной? Ну сколько можно уже каждый день отключения на улице жара.
Как выяснилось, водоснабжение прекращено из-за утечки на улице Байконурская, 9. Там проводились аварийно-ремонтные работы.
- Работы велись до полной ликвидации аварии, заявили утром в субботу в министерстве строительства и ЖКХ Калужской области. - После завершения специалисты наладили подачу воды и ситуация нормализовалась. В настоящее время водоснабжение восстановлено.
Однако, судя по реакции местных жителей, водоснабжение восстановлено лишь на бумаге.
- Воды нет до сих пор и ночью тоже не было, - написали жители под ответом министерства.
Пожалуйста сделайте хоть что нибудь в городе не из самых дешёвых стройматериалов. Хоть раз можно перенести-исполнить фантазию архитектура так как она есть. Чтобы эта конструкция не требовала ремонта и выглядела первоначально после первого года использования. Иди честные люди полностью истреблены? Привлеките строителей советской школы (строящих по стандартам) и современных дизайнеров. И все получится....