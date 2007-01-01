В Калуге на Малинниках утром не было холодной воды

Там устраняли аварийную ситуацию.

В редакцию написала жительница Ольговки.

- Крик души!!! Сил уже больше никаких нет терпеть этот ужас!!! Хочу написать сегодня про наши службы на улице Ольговской, и о том, как они «исполняют» свою работу! В течении 3 месяцев по выходным отключали горячую воду, без каких-либо предупреждений, позвонить в домуправление не могли, т.к. выходные! Суббота и воскресенье, сидели без воды, то горячей, то холодной, а то и совсем без неё. Сейчас плановое отключение горячей воды, сегодня с утра весь день нет вообще никакой!!! Подвоза нет, водоканал по круглосуточной линии не отвечает! Когда включат, и включат ли вообще - неизвестно! И так - раз в неделю! Домуправление номер 8 работает по будням, когда к ним обращаются - нехотя берут заявку по телефону, мастеров ждём, они не приходят, или приходят через неделю! Решать вопросы никакие не хотят, что не спроси: - «это не наши обязанности!» Зачем вы тогда вообще там сидите? Заявки оставляем, ответ один - сейчас нет мастеров, а куда они делись? И так последний год! Писали жалобы, - месяц нормально, потом опять по-старому! Неужели нет никакой управы????

Об отсутствии холодной воды утром воскресенья, 7 июля, сообщили и жители переулка Малинники, улицы В. Никитиной.

Водоканал прокомментировал ситуацию:

- Вчера специалисты водоканала провели масштабные аварийно-восстановительные работы по устранению утечки в микрорайоне Ольговка. Водоснабжение было восстановлено в полном объёме.

Однако сегодня утром наблюдалось пониженное давление или отсутствие воды в микрорайоне. Причиной произошедшего послужили неполадки по электрической части на насосной станции "Малинники".

Дежурная бригада энергетической службы водоканала незамедлительно приступила к ликвидации проблемы. Также был направлен подвоз питьевой воды жителям. В настоящее время ремонтные работы завершены, система водоснабжения функционирует в штатном режиме.