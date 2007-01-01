В Калуге на Правобережье произошел порыв сети

Специалисты приступят к ремонту в понедельник.

В редакцию написала жительница дома № 8 по улице Генерала Попова.

- На Генерала Попова до сих пор нет горячей воды, обещали отключить на две недели а уже прошло больше, сколько это будет продолжаться???

- Произошел порыв сети на Генерала Попова, 4, - комментируют специалисты Калугатеплосети. - Отключены 7 мкд и детский сад. Ремонт теплотрассы будет осуществляться завтра, 8 июля. Горячее водоснабжение, согласно графику, было остановлено по 8 июля включительно.