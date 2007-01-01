Коммунальную аварию на Правобережье Калуги устранили
Ранее мы рассказывали о том, что два района Правобережья Калуги залило нечистотами в тридцатиградусную жару.
После обследования места аварии Водоканал сообщал:
- На Правобережье в связи с аварийной ситуацией на магистральном коллекторе диаметром 500 мм произошло вытекание канализационных стоков в р-не улицы Фомушина. Специалисты водоканала проводят аварийно-восстановительные работы. Земляные работы осложнены пересечением с коммуникациями сторонних организаций, поэтому проводятся под особым контролем руководителей водоканала.
В понедельник вечером, 1 июля, местные жители прислали видео, сообщив, что нечистоты течь перестали. Место ремонтных работ оказалось перекопано масштабно.
В Водоканале нам подтвердили, что специалистам удалось решить проблему.
- Аварийно-восстановительные работы там завершены, - ответили редакции.
Временно невозможен заезд в микрорайон для жителей Кречетников Парка. Въезжать надо со стороны Веснушек.
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