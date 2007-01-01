Коммунальную аварию на Правобережье Калуги устранили

Нечистоты перестали течь по улицам Фомушина и Хорошей в понедельник, 1 июля.

Ранее мы рассказывали о том, что два района Правобережья Калуги залило нечистотами в тридцатиградусную жару.

После обследования места аварии Водоканал сообщал:

- На Правобережье в связи с аварийной ситуацией на магистральном коллекторе диаметром 500 мм произошло вытекание канализационных стоков в р-не улицы Фомушина. Специалисты водоканала проводят аварийно-восстановительные работы. Земляные работы осложнены пересечением с коммуникациями сторонних организаций, поэтому проводятся под особым контролем руководителей водоканала.

В понедельник вечером, 1 июля, местные жители прислали видео, сообщив, что нечистоты течь перестали. Место ремонтных работ оказалось перекопано масштабно.

В Водоканале нам подтвердили, что специалистам удалось решить проблему.

- Аварийно-восстановительные работы там завершены, - ответили редакции.

Временно невозможен заезд в микрорайон для жителей Кречетников Парка. Въезжать надо со стороны Веснушек.