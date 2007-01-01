«Инфраструктурное меню» дало Бабынино денег на очистные
Во вторник, 2 июля, министр строительства и ЖКХ Калужской области Вячеслав Лежнин рассказал о ходе работ по реконструкции очистных сооружений в калужском райцентре.
Согласно его данным, мощность объекта по окончании работ, которые уже вовсю идут, составит 555,7 кубометра в сутки.
- В настоящее время подрядная организация разрабатывает грунт под фундаменты пожарных резервуаров, ведет земляные работы по отрывке котлована под здание механической очистки, производит завоз инертных материалов, - сообщает Лежнин в своем телеграм-канале.
Финансирование реконструкции ведется на деньги специального казначейского кредита, который выдали в рамках госпрограммы поддержки регионов «Инфраструктурное меню».
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