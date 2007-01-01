Газ подвели еще в семь деревень Калужской области

Они расположены в Медынском, Перемышльском и Жиздринском районах.

О завершении строительства семи газоводов сообщил минстрой Калужской области.

Теперь жители указанных ниже деревень могут подать заявку на догазификацию домовладений. Напомним, до границ участков его подведут бесплатно.

В Мосальском районе ждут заявлений на подключение от жителей следующих деревень:

Ивановское

Троицкое

Глухово

Агеевка

В Медынском районе газ подвели к деревне Самсоново, в Перемышльском к Воробьевке, а в Жиздринском –к деревне Скурынск

Подать заявку на подключение газа можно через «Госуслуги», в МФЦ, на портале ЕОГ и через газораспределительные организации (ГРО) или их сайты.