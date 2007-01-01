Газ подвели еще в семь деревень Калужской области
О завершении строительства семи газоводов сообщил минстрой Калужской области.
Теперь жители указанных ниже деревень могут подать заявку на догазификацию домовладений. Напомним, до границ участков его подведут бесплатно.
В Мосальском районе ждут заявлений на подключение от жителей следующих деревень:
- Ивановское
- Троицкое
- Глухово
- Агеевка
В Медынском районе газ подвели к деревне Самсоново, в Перемышльском к Воробьевке, а в Жиздринском –к деревне Скурынск
Подать заявку на подключение газа можно через «Госуслуги», в МФЦ, на портале ЕОГ и через газораспределительные организации (ГРО) или их сайты.
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