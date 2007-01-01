На Малинниках в Калуге устранили аварию на канализационном коллекторе

Несколько дней двор затапливало канализацией.

В воскресенье, поздним вечером, в редакцию обратился житель Малинников.

- Посодействуйте, пожалуйста, в решении проблемы. С 25 июня регулярно затапливает двор канализационными стоками. В водоканал обращения зафиксированы, но проблема не решается. Сегодня двор снова затоплен, запах непередаваемый. Закрываем окна, а на улицу лучше не выходить. Ул. В. Никитиной. Между домами 29 и 29 корпус 1.

Комментарий по ситуации нам дали в Водоканале:

- В понедельник, 1 июля, аварийная ситуация на канализационном коллекторе устранена, в настоящее время система работает в штатном режиме.