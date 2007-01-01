Калужане устали жить на раскопках

Жильцы спрашивают, когда закончатся работы вокруг их дома.

Ранее в редакцию обратилась калужанка Евгения и сообщила, что к их дому стало невозможно подъехать.

- В связи с ремонтными работами Калугатеплосеть к дому 72 по улице Грабцевское шоссе стало невозможно подъехать. Ни скорая помощь, ни пожарная машина не смогут преодолеть эти "раскопки ". Когда уже рабочие начнут укладывать трубы и зарывать обратно все эти ямы? Почему заранее не продумали график работ? Пока что только роют, уже весь район перерыли, даже ходить стало негде.

Редакции удалось получить комментарий ответственных за выполнение работ.

- В настоящее время производятся работы по замене труб центрального отопления и горячего водоснабжения в рамках Федеральной программы Модернизация коммунальной инфраструктуры г.Калуги на 2023-2024 гг. - сообщает руководитель проекта МКИ 2023-2024 "МУП Калугатеплость" Илья Погодин. - МУП Калугатеплосеть и подрядная организация, выполняющая работы, постарались сделать максимально все возможное для недопущения неудобств для жителей города. Установлены предупреждающие ограждения, переходные пешеходные мостики, информационные щиты. Ко всем домам обеспечен въезд-выезд автотранспорта и экстренных служб. Подрядной организацией работы ведутся согласно календарного план-графика, без отставаний. Уже переложено более 6 км трубопроводов. Все сети должны и будут заменены до начала отопительного сезона, работы по восстановлению и благоустройству завершат до 31 октября 2024 года. МУП Калугатеплосеть в постоянном режиме ведет контроль за соблюдением сроков и качества проводимых работ.