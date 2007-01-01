В Малоярославце модернизируют теплоэнергетический комплекс
В городе модернизируют семь котельных и восемь участков теплосетей, рассказал министр строительства и ЖКХ Калужской области Вячеслав Лежнин.
По трем участкам работы уже завершены.
- Реализация проекта позволит повысить надежность работы систем жизнеобеспечения, а также качество предоставляемой услуги по отоплению для жителей города, - пояснил министр.
Учитывая дипломатические способности и опыт 27(15) мая 1867 г. по высочайшему повелению А. А. Пещуров был командирован в Америку, где он в качестве комиссара участвовал в передаче правительству Северо-Американских Соединенных Штатов русских владений на Аляске и Алеутских островов, уступленных императором Александром ΙΙ по трактату от 30(18) марта 1867 года, а после этого руководил эвакуацией российских подданных с этих территорий на родину....