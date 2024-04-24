В Калуге отложили ликвидацию управления ЖКХ

Ранее соответствующий проект решения внесла в городскую Думу горуправа. Однако в среду, 24 апреля, этот вопрос не стали включать в повестку на заседании.

По нашей информации, депутаты продолжат обсуждать реорганизацию горуправы позже.

В проекте решения предлагается присоединить управление ЖКХ к управлению горхозяйства. Управлять этой структурой должен первый заместитель городского головы Александр Серяков.