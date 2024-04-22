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На 10 улицах Калуги отключат электричество

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 22.04.2024 12:38 0 209
На 10 улицах Калуги отключат электричество

Света не будет в микрорайоне Подзавалье в четверг, 25 апреля, из-за проведения ремонтных работ.

Отключение с 9:00 до 16:00:

  • Ул. Нижнесадовая, 97-111, 126-144,
  • пер. 1-ый Садовый, 14, 19, 21в, 25а, 27, 31, 33,
  • 2-ой пер. Садовый, 12,
  • пер. Южный, 4,
  • ул. Садовая, 101, 144, 146, 164, 160а, 158, 162,
  • пер. Нижнесадовый, 14,
  • ул. Газовая, 36,
  • пер. Лаврентьевский,
  • пер. Карачевский,
  • ул. Нижнелаврентьевская, 18-30, 21, 13а.
Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 22.04.2024 12:38 0 209
Тэги: электричество
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