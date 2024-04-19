В Хвастовичах благоустроят сквер на улице Ленина

Работы пройдут в нынешнем году в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».

Также в поселке Еленский появится пешеходная зона, сообщил министр строительства и ЖКХ региона Вячеслав Лежнин.

Фонд капремонта приведет в порядок систему водоотведения на Ленина, 60.

Кроме того, в Хвастовичах построят очистные сооружения.

А в Бояновичской средней школе по госпрограмме «Энергосбережение и повышение энергоэффективности» модернизируют котельную.