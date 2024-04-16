В Калуге дом на улице Тульской станет объектом культурного наследия

Такой статус получит жилой дом №13, сообщили во вторник в областном управлении по охране культурного наследия.

- Согласно архивным данным, здание построено коллежским советником Александром Ивановичем Бычевским в эклектичном стиле. Бычевские являлись известной в Калужской губернии семьей, представители которой до сих пор живут в Калуге, - рассказали в управлении. - Сохранилась переписка А.И. Бычевского с старшим фабричным инспектором Калужской губернии, Калужской городской управой и Калужском городским полицейским управлением о разрешении постройки каменного здания для чугунолитейного механического завода и двух сараев при нем.

После революции 1917 года здание было национализировано, в 1918 году оно продолжило свою работу как «Калужский чугуно-медно-литейный слесарно-механический завод «Механотруд» промышленного отдела Калужской городской управы. Последние документы, относящиеся к деятельности завода, относятся к 1941 году. После войны завод не функционировал. Здание было реконструировано с приспособлением под жилые квартиры.