В Калуге передумали отключать отопление

Власти собирались прекратить греть батареи в многоквартирных домах с этой недели, однако коррективы внесла погода.

- Мы анализировали погоду и предполагали, что на этой неделе, с понедельника или в течение недели, прекратим отопительный сезон, - заявил 15 апреля руководитель «Калугатеплосети» Игорь Карпов. - Но погода у нас изменилась, холодные дни. Есть опасение, что дети в детских садах могут болеть.

Он призвал управляющие компании регулировать подачу теплоэнергии в многоквартирных домах, чтобы в квартирах не было слишком жарко.

Когда теперь ждать окончания отопительного сезона в Калуге, в горуправе пока не говорят.