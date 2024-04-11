Россияне тратят на ремонт дачи до 500 тысяч рублей

Таковы результаты опроса, который в марте провели СК «Росгосстрах» и банк ВТБ. В исследование поучаствовали 1228 человек старше 18 лет.
59% россиян заявили, что любят отдыхать за городом, а 41% даже приобрели для этих целей собственный дачный участок. 61% респондентов ездят на дачу 1-2 раза в месяц, еще треть (33%) — каждые выходные, а 5% — переехали туда жить.
Четверть опрошенных рассказала, что в обустройство дачи вложили до миллиона рублей с учетом покупки земли, ремонта дома, а также приобретения мебели, 61% — от 1 до 5 миллионов, а 9% опрошенных потратили от 5 до 10 миллионов рублей. Остальные 7% вложили в обустройство более 10 миллионов рублей. Теперь же на содержание дачи, обновление интерьера и улучшение условий проживания 73% респондентов тратят ежемесячно до 10 тысяч рублей, 24% — от 10 до 50 тысяч рублей. Еще 3% тратят на содержание дачи более 50 тысяч ежемесячно.
При этом 3% опрошенных ремонтируют дачный дом чаще, чем раз в два года, 5% — раз в 3-5 лет, 24% — раз в 5-10 лет, а еще 54% — не чаще, чем раз в 10 лет. 14% респондентов пока ни разу не обновляли свои загородные дома.
На ремонт дачи 12% респондентов тратили до 100 тысяч рублей, 69% — сумму в 100-300 тысяч рублей, 11% — сумму в 300-500 тысяч рублей, ещё 8% опрошенных вложили в ремонт более 500 тысяч рублей.
Лишь 16% респондентов страхуют свою загородную недвижимость. Чаще всего при этом они выбирают базовое страхование имущества физических лиц (38%) либо расширенный полис, включающий помимо конструктивных элементов строения также инженерное оборудование, отделку, мебель и домашнее имущество (39%).
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