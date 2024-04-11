В Сухиничском районе благоустроят два сквера

Работы запланированы на нынешний год, сообщил 10 апреля министр строительства и ЖКХ региона Вячеслав Лежнин.

В Сухиничах по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» приведут в порядок сквер Юбилейный, а в поселке Середейский – сквер Победы.

Также в районе пройдет капремонт шести домов.

А в рамках госпрограммы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности» заменят часть теплосетей.