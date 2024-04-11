В Калуге начали ремонтировать дом-памятник

- Работы выполняются по региональной программе капитального ремонта общедомового имущества в многоквартирных домах, - пояснили в управлении.

Работы ведутся на Кутузова, 25, сообщили в областном управлении по охране культурного наследия.

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