Прокуратура потребовала ограничить доступ к ангару в центре Калуги

Строение на улице Достоевского разрушилось под тяжестью снега в конце февраля. Однако никаких видимых работ собственник с тех пор не провел.

- Здание находится рядом с парком Театра юного зрителя в заброшенном состоянии: нарушена целостность стен и перекрытий, при этом, здание не огорожено, не охраняется, свободный доступ к нему не ограничен, создает реальную опасность жизни и здоровью, - заявили 11 апреля в прокуратуре.

Ведомство будет контролировать, как владелец объекта исполняет решение суда.