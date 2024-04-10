Тысячи жителей Калуги остались без горячей воды

Ремонтные работы начались утром 10 апреля.

Ранее сообщалось, что в домах на десятках улиц не будет холодной воды. А утром в среду «Калугатеплосеть» сообщила также об отключении горячего водоснабжения по следующим адресам:

ул. Аэропортовская

пер. Аэропортовский,

ул. Взлетная,

с. Грабцево,

д. Бутырки,

ул.Кукареки,

ул. Новосельская,

ул. Ольговка,

ул. Сельская,

ул. Литвиновская,

ул. Прончищева,

ул. Черновская,

ул. Хуторская,

пер. Хуторской,

ул. Молодежная,

ул. Клюквина,

ул. Пригородная,

ул. Моторная,

ул. Платова,

ул. Проезжая,

ул. Новаторская,

ул. Калужская,

б-р Солнечный,

мкр. Дубрава,

мкр. Нефтебаза,

ул. Г. Шоссе (от д. 60 до д. 176а - четная сторона, от д. 39 до д. 115 - нечетная сторона),

мкр. Бушмановка,

д. Ждамирово,

р-он 1-3го Турынино,

ул. Болдина,

ул. Спичечная,

ул. Постовалова,

ул. Никитина (от ул. Болдина до Восточного проезда),

п. Воскресенский,

Горневская слобода,

Индустриальный парк Грабцево,

гостиница «Амбассадор».

Завершить ремонт обещают утром 11 апреля.