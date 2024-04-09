В Тарусе начался ремонт многоквартирных домов

Работы проводятся в рамках региональной программы.

На улице Миронова, 2 уложили новую металлочерепицу.

В доме №13 на улице Цветаевой пройдет ремонт плоской кровли.

Кроме того, в Вознесенье сделают крышу и фасад в доме №14 на улице Центральной. Отмостку приведут в порядок в доме на улице Строителей в Лопатино и на Вишневой, 16 в деревне Игнатовское.