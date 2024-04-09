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В Калуге организуют подвоз воды из-за массового отключения

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 09.04.2024 15:17 0 395
В Калуге организуют подвоз воды из-за массового отключения

Как мы уже рассказывали, ремонтные работы пройдут 10-11 апреля. Воды не будет в сотнях домов города.

В водоканале рассказали, по какому графику будет организован подвоз.

  • Ул. Советская, 3 – 9:00-10:30,
  • Ул. Маяковского, 55 – 11:00-11:20, 15:00-15:20, 17:00-17:30,
  • Ул. Маяковского, 35 – 11:30-12:00, 15:30-16:30,
  • Ул. Клюквина, 3 – 12:30-13:30,
  • Грабцевское шоссе, 68-72 – 18:00-19:30,
  • Солнечный бульвар, 20 – 19:45-21:00,
  • Грабцевское шоссе, 115 – 10:00-22:00,
  • Грабцевское шоссе, 85 – 10:00-11:00, 20:45-21:30,
  • Ул. Нефтебаза, 7 – 11:15-12:15,
  • Ул. Дубрава, 7 – 12:30-13:15,
  • Ул. Взлетная – 13:45-14:30,
  • Ул. Аэропортовская, 13-14 – 20:00-20:30,
  • Ул. Курсантов, 7 – 16:30-17:30,
  • Ул. Автомобильная, 6 – 15:00-16:00, 19:00-19:30,
  • Село Воскресенское, при въезде – 17:45-18:30.
Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 09.04.2024 15:17 0 395
Тэги: жкх вода
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