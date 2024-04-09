Калуга на сутки останется без воды

Массовое отключение запланировано в областной столице с 9:00 10 апреля до 9:00 11 апреля, предупредили в водоканале. Это связано с проведением аварийно-ремонтных работ.

Без воды останутся:

ул. Аэропортовская,

пер. Аэропортовский,

ул. Взлетная,

с. Грабцево,

д. Бутырки,

ул. Кукареки,

ул. Новосельская,

ул. Ольговка,

ул. Сельская,

ул. Литвиновская,

ул. Прончищева,

ул. Черновская,

ул. Хуторская,

пер. Хуторской,

ул. Молодежная,

ул. Клюквина,

ул. Пригородная,

ул. Моторная,

ул. Платова,

ул. Проезжая,

ул. Новаторская,

ул. Калужская,

б-р Солнечный,

мкрн. Дубрава,

мкрн. Нефтебаза,

Грабцевское шоссе (от д. 60 до д. 176а – четная сторона, от д. 39 до д. 115 – нечетная сторона),

мкрн. Бушмановка,

д. Ждамирово,

район 1-3-го Турынино,

ул. Болдина,

ул. Спичечная,

ул. Постовалова,

ул. Никитина (от ул. Болдина до Восточного проезда),

п. Воскресенский,

д. Горневская слобода,

Индустриальный парк Грабцево,

гостиница «Амбассадор».

Также может наблюдаться пониженное давление или отсутствие воды в Европейском квартале, Пучково, Ромодановских двориках, Секиотово, на Одоевском и Тульском шоссе, улицах Зерновой и Хрустальной.