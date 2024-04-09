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Калуга на сутки останется без воды

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 09.04.2024 18:12 0 687
Калуга на сутки останется без воды

Массовое отключение запланировано в областной столице с 9:00 10 апреля до 9:00 11 апреля, предупредили в водоканале. Это связано с проведением аварийно-ремонтных работ.

Без воды останутся:

  • ул. Аэропортовская, 
  • пер. Аэропортовский, 
  • ул. Взлетная, 
  • с. Грабцево, 
  • д. Бутырки, 
  • ул. Кукареки, 
  • ул. Новосельская, 
  • ул. Ольговка, 
  • ул. Сельская, 
  • ул. Литвиновская, 
  • ул. Прончищева, 
  • ул. Черновская, 
  • ул. Хуторская, 
  • пер. Хуторской, 
  • ул. Молодежная, 
  • ул. Клюквина, 
  • ул. Пригородная, 
  • ул. Моторная, 
  • ул. Платова, 
  • ул. Проезжая, 
  • ул. Новаторская, 
  • ул. Калужская, 
  • б-р Солнечный, 
  • мкрн. Дубрава, 
  • мкрн. Нефтебаза, 
  • Грабцевское шоссе (от д. 60 до д. 176а – четная сторона, от д. 39 до д. 115 – нечетная сторона),
  • мкрн. Бушмановка, 
  • д. Ждамирово, 
  • район 1-3-го Турынино, 
  • ул. Болдина,
  • ул. Спичечная, 
  • ул. Постовалова, 
  • ул. Никитина (от ул. Болдина до Восточного проезда), 
  • п. Воскресенский, 
  • д. Горневская слобода, 
  • Индустриальный парк Грабцево, 
  • гостиница «Амбассадор».

Также может наблюдаться пониженное давление или отсутствие воды в Европейском квартале, Пучково, Ромодановских двориках, Секиотово, на Одоевском и Тульском шоссе, улицах Зерновой и Хрустальной.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 09.04.2024 18:12 0 687
Тэги: жкх вода
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