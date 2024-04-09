В Дзержинском районе провели реконструкцию линий электропередачи

- В общей сложности по двум населенным пунктам специалисты установили 80 опор и протянули более 3 километров самонесущего изолированного провода, - рассказал министр.

Работы завершилась в деревнях Екимово и Дорохи, сообщил 9 апреля министр строительства и ЖКХ Калужской области Вячеслав Лежнин.

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