В Больших Козлах отремонтируют крышу

Работы в этой деревне Перемышльского района уже ведутся в рамках программы капитального ремонта.

Там приводят в порядок плоскую крышу многоквартирного дома №21.

- В ходе работ будет полностью заменена гидроизоляция, стяжка, восстановлены оголовки ДВК, - рассказал 9 апреля министр строительства и ЖКХ Калужской области Вячеслав Лежнин. - В целях недопущения залитий от атмосферных осадков установлен защитный шатер.