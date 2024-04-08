Стало известно, когда в Калуге отключат отопление

Котельные перестанут подавать тепло на следующей неделе, сообщил 8 апреля на планерке в горуправе начальник управления ЖКХ Михаил Вишняков. Точная дата пока не определена.

В ближайшие дни температура воздуха в Калуге повысится до +23 градусов.

В прошлом году отопление также отключили в апреле, однако потом в начале мая пришло резкое похолодание.