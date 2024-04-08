Калуга Обнинск
Главная Новости Недвижимость и ЖКХ
Статьи Работодатель года История Губернаторский дневник Паводок Клиника года Коммунальный рейтинг

Выдача IT-ипотеки возобновилась 8 апреля

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 08.04.2024 11:26 0 296
Выдача IT-ипотеки возобновилась 8 апреля

Об этом сообщили в банке ВТБ.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал об увеличении лимитов по IT-ипотеке на 200 миллиардов рублей – до 700 миллиардов. По словам премьер-министра, увеличение лимита позволит распространить программу не менее чем на 15 тыс. специалистов. Он отметил, что в настоящий момент IT-ипотекой воспользовались уже более 50 тыс. человек.

- IT-ипотека сразу превратилась в очень популярный инструмент для покупки нового жилья у сотрудников сферы информационных технологий, что особенно важно для стратегического развития экономики страны, - прокомментировал начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Сергей Бабин.

Напомним, оформить IT-ипотеку могут сотрудники аккредитованных Минцифры РФ компаний в возрасте от 18 до 50 лет включительно. Для заемщиков в возрасте от 36 до 50 лет установлены требования к ежемесячному доходу: в городах-миллионниках (за исключением Москвы) он должен составлять не менее 120 тысяч рублей, в остальных - 70 тысяч. В столице минимальная зарплата для получения льготного кредита такими клиентами составляет 150 тысяч рублей в месяц. Получить кредит по IT-ипотеке возможно на покупку квартир, таунхаусов и домов от юридического лица, а также на индивидуальное жилищное строительство силами подрядной организации.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 08.04.2024 11:26 0 296
Тэги: экономика
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей
загрузка комментариев
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
Новикомбанк рассказал о финансовой поддержке МСП в Челябинске
Открылась регистрация участников форума «Инженеры будущего – 2024»
Новикомбанк и Минпромторг Татарстана поддержат промышленность Республики
Воротынск — новая точка на карте «Ростелеком Ключа»
ОПРОС
Как вы относитесь к тому, что в вузах началась военная подготовка студентов, в том числе и у женщин? 
Всего проголосовало: 319
Новости партнеров
Облачный колл-центр: перспективы для бизнеса
Лучшие сериалы с высоким рейтингом: 15 вышедших за последние годы
Как поступить, если разбился градусник

© 2007-2024 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru или других изданий, чьи материалы размещены в ПДФ-архиве, как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах обязательна активная гиперссылка на эти материалы, либо на главную страницу www.kp40.ru

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: [email protected], [email protected] Отдел рекламы на сайте: [email protected]

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

       

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru