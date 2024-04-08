Выдача IT-ипотеки возобновилась 8 апреля

Об этом сообщили в банке ВТБ.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал об увеличении лимитов по IT-ипотеке на 200 миллиардов рублей – до 700 миллиардов. По словам премьер-министра, увеличение лимита позволит распространить программу не менее чем на 15 тыс. специалистов. Он отметил, что в настоящий момент IT-ипотекой воспользовались уже более 50 тыс. человек.

- IT-ипотека сразу превратилась в очень популярный инструмент для покупки нового жилья у сотрудников сферы информационных технологий, что особенно важно для стратегического развития экономики страны, - прокомментировал начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Сергей Бабин.

Напомним, оформить IT-ипотеку могут сотрудники аккредитованных Минцифры РФ компаний в возрасте от 18 до 50 лет включительно. Для заемщиков в возрасте от 36 до 50 лет установлены требования к ежемесячному доходу: в городах-миллионниках (за исключением Москвы) он должен составлять не менее 120 тысяч рублей, в остальных - 70 тысяч. В столице минимальная зарплата для получения льготного кредита такими клиентами составляет 150 тысяч рублей в месяц. Получить кредит по IT-ипотеке возможно на покупку квартир, таунхаусов и домов от юридического лица, а также на индивидуальное жилищное строительство силами подрядной организации.