В Калуге отремонтируют провалившийся люк

Сегодня мы сообщали о жалобе калужанина на провалившийся люк во дворе одного из домов на Правобережье.

Спустя несколько часов специалисты Водоканала уже были на месте и огородили провал.

- Сотрудники обследовали и огородили колодец, работы на этом участке уже внесены в график, - сообщили в Водоканале. - Как правило, работы выполняются буквально за несколько дней.