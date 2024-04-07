Калужанам с Байконура посоветовали вести учет отключений воды и света

Недавно в редакцию написали жители микрорайона Байконур.

- Здравствуйте! Снова на Байконуре нет горячей воды и электричества. Два раза в месяц только вырубают, УК трубку не берёт.

Редакция обратилась в городскую управу, там сообщили, что дежурный не получал информацию о таких частых отключениях.

- Жильцам нужно записывать, в какие дни и в какое время не было света и воды, написать жалобу в УК и в ГЖИ с просьбой разобраться в причинах отключения, - пояснили в горуправе. - УК должна быть в курсе всех отключений в домах, которые она обслуживает.