Жители Калуги жалуются на желтую воду

Такая проблема наблюдается в разных частях города. Ситуацию в субботу, 6 апреля, прокомментировали в областном министерстве строительства и ЖКХ.

Там пояснили, что вода пожелтела из-за паводка, ведь ее основная часть поступает в трубы из Оки.

- Водоканалом в паводковый период на Окском водозаборе усилен производственный контроль на всех этапах обработки, ежедневно проводится корректировка технологии водоподготовки, - заявили в министерстве. - В результате утренних замеров вода на выходе соответствовала нормативам. Сегодня специалисты повторно отберут пробы воды.