Калугу готовят к масштабным раскопкам

В городе собираются заменить 19 километров теплосетей.

Работы начнутся после окончания отопительного сезона на улицах Луначарского, Московской, бульваре Энтузиастов и Грабцевском шоссе. Сейчас рабочие готовят площадки.

- Да, жителям придётся какое-то время потерпеть неудобства, но цель благородная, - заявил в пятницу городской голова Дмитрий Денисов. - Обновление старых изношенных сетей позволит качественно улучшить теплоснабжение в 24 социальных объектах Калуги и в 159 многоквартирных домах.