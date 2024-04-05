Калужским коммунальщикам купили новые мусоровозы

Для вывоза отходов закуплены экскаватор-погрузчик, мультилифт, ломовоз, шесть мусоровозов с задней загрузкой и три мусоровоза с боковой загрузкой.

Об этом в пятницу, 5 апреля, сообщили в министерстве строительства и ЖКХ Калужской области.

- В ближайшее время ожидается прибытие двух ломовозов, мусоровоза с КМУ и мусоровоза с боковой загрузкой, - пояснили в министерстве.