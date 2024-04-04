В Калуге выставили на продажу объект культурного наследия

Дом Козляинова на улице Никитина, 10 был построен в начале XX века. Сейчас муниципалитет ищет для него нового собственника, сообщили 4 апреля в управлении экономики и имущественных отношений.

Начальная цена – 7,9 миллиона рублей. Но в ходе торгов она может увеличиться.

Дом на Никитина является объектом культурного наследия местного значения. Площадь нежилого здания - 363,5 кв.м. Площадь земельного участка - 541 кв.м.