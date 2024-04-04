В Шопино начали откачивать воду из затопленного двора

Проблема ежегодно возникает на улице Молодежной, 5. В среду, 3 апреля, там побывал городской голова Калуги Дмитрий Денисов.

- Городских сетей здесь нет, - заявил он. - За местные придомовые дренажи отвечать должна управляющая компания, которая о своих обязанностях, по всей видимости, забыла. Обнаруженные элементы дренажной системы полностью забиты, восстанавливать их нецелесообразно. На данный момент подтопление устраняют специальные службы. Но, безусловно, наша задача – калужанам помочь. Поручил коллегам разработать техническое решение и как можно быстрее ликвидировать подтопления. Мера эта временная, но проблему нужно искоренять.

Чиновники собираются найти решение проблемы совместно с управляющей компанией.